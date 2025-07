Arabie saoudite : AKDITAL signe un accord pour gérer un hôpital à Riyad

Le groupe de santé marocain AKDITAL a annoncé, mardi 29 juillet, avoir signé un protocole d'accord avec Dr. Abdul Rahman Al Mishari for Development LLC pour la location et la gestion de l'Hôpital Abdul Rahman Al Mishari à Riyad, en Arabie saoudite. Le centre est situé dans le quartier Al Olaya de la capitale saoudienne.

Cet accord marque la première entrée d'AKDITAL sur les marchés internationaux. L'établissement de Riyad, fondé en 1987 par le gynécologue Dr. Abdul Rahman Al Mishari, dispose de 140 lits et emploie plus de 500 personnes dans ses départements médicaux et chirurgicaux.

L'hôpital propose des services de santé multidisciplinaires à travers 44 cliniques de consultation et détient des accréditations du Conseil central saoudien pour l'accréditation des établissements de santé (CBAHI), de la Joint commission international (JCI), d'Accreditation Canada, et de l'Association américaine de l'éducation médicale continue (AACME).

L'acquisition est soumise à l'approbation des autorités réglementaires saoudiennes. AKDITAL, le plus grand fournisseur de soins de santé privé du Maroc, a déclaré que cette initiative s'aligne sur les objectifs de coopération en matière de développement entre le Maroc et l'Arabie saoudite. Le réseau du groupe est axé sur l'expansion de l'accès aux services de santé privés à travers le Maroc.