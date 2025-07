Le Polisario critique Christopher Nolan pour le tournage de «L’Odyssée» à Dakhla

Le Front Polisario a critiqué le réalisateur britanno-américain Christopher Nolan, qui a choisi la ville de Dakhla parmi les lieux de tournage de son nouveau film, «L’Odyssée». A l’occasion de la tenue du Festival international du film du Sahara (FiSahara) à Tindouf, le mouvement séparatiste a appelé le cinéaste à mettre fin au processus.

Le leader du front, Brahim Ghali, s’est adressé dans ce sens à «Nolan et son équipe, y compris les stars Matt Damon et Zendaya, pour qu’ils cessent de tourner à Dakhla et expriment leur solidarité» avec ce qu’il a appelé les «Sahraouis autochtones».

En termes de budget, le film représente la plus grande production cinématographique de Christopher Nolan. Basé sur le poème épique grec ancien l’Odyssée d’Homère, cet opus comporte plusieurs scènes tournées à la Kasbah d’Aït Ben Haddou à Ouarzazate, puis en Italie, ainsi que dans la zone des dunes blanches, à une trentaine de kilomètres de la ville de Dakhla.

Le long-métrage met en vedette une pléiade de stars hollywoodiennes, dont Matt Damon dans le rôle d’Ulysse, Zendaya et Charlize Theron. Sa sortie est prévue le 15 juillet 2026.