Le Portugal confirme le projet de connexion électrique avec le Maroc

La ministre portugaise de l'Environnement et de l'Énergie, Maria da Graça Carvalho, a confirmé que le Portugal souhaite créer une connexion électrique avec le Maroc. Lors d'une conférence de presse tenue hier, lundi, au siège du ministère à Lisbonne, Carvalho a déclaré : «Nous allons évaluer la faisabilité d'une connexion électrique avec le Maroc. Un premier échange a déjà eu lieu entre notre ministre des Affaires étrangères et son homologue marocain.»

Elle a souligné l'intérêt du Maroc pour une intégration au réseau électrique européen, précisant que le royaume est déjà connecté au réseau espagnol et qu'une connexion avec la France est également à l'étude.

Carvalho a ajouté que les discussions avec le Maroc sont encore à un stade préliminaire, annonçant qu'une première réunion officielle entre les représentants des deux pays se tiendra bientôt à Lisbonne.

En mai dernier, après une importante panne d'électricité survenue le 28 avril, Carvalho avait rappelé l'existence d'accords antérieurs avec le Maroc pour l'augmentation des connexions électriques. Cependant, des obstacles techniques et financiers freinent encore leur mise en œuvre, poussant le Portugal et l'Espagne à presser la France d'accélérer le développement des connexions électriques avec la péninsule ibérique.

Elle a également souligné que la faible connexion avec la France a retardé le rétablissement de l'électricité après la panne, et que malgré son coût élevé, une connexion avec le Maroc pourrait être stratégique grâce à son lien existant avec le réseau espagnol.

Il convient de rappeler que le Maroc et le Portugal ont signé une déclaration conjointe en décembre 2023 à Dubaï, en marge de la conférence COP28, concernant le projet de connexion électrique entre les deux pays. Ce document, signé par la ministre marocaine de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, et son homologue portugais, Duarte Cordeiro, vise à renforcer la coopération dans le domaine des énergies renouvelables et à soutenir l'échange énergétique entre l'Afrique et l'Europe.