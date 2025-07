Le Maroc devient le premier contributeur au Fonds de Résilience de l'OIM

Le Maroc s'impose comme le premier contributeur au Fonds de Résilience de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), a annoncé lundi Amy Pope, Directrice Générale de l'OIM.

«Nous sommes fiers d'annoncer que le Maroc a réalisé une contribution volontaire exceptionnelle au nouveau Fonds de Résilience de l'OIM, devenant ainsi le premier État membre à le faire», a-t-elle déclaré dans un post LinkedIn.

Le Fonds de Résilience de l'OIM est une initiative mondiale visant à collecter 100 millions de dollars américains en financements flexibles pour soutenir les opérations humanitaires essentielles de l'organisation et les réponses d'urgence pour les migrants et les populations déplacées.

D'après Amy Pope, l'apport du Maroc contribuera à «garantir que l'OIM reste agile, responsable et prête à intervenir pour les personnes en mouvement, où et quand cela est le plus nécessaire», tout en renforçant le «leadership du Royaume dans la gouvernance mondiale de la migration et sa solidarité avec les communautés vulnérables en déplacement».

«Cela incarne parfaitement l'objectif de la Campagne de Résilience : mobiliser des ressources flexibles, non affectées, qui permettent à l'OIM de répondre rapidement aux crises, de renforcer les opérations sur le terrain et de pérenniser nos capacités essentielles, de la réponse d'urgence à la protection et à la lutte contre la traite.»

Annoncé parallèlement à son rapport annuel 2024 en juin, le Fonds de Résilience de l'OIM vise à protéger des systèmes essentiels, tels que la distribution d'aide d'urgence, les outils de données et le soutien à la migration, qui ont aidé plus de 26 millions de personnes dans 186 pays l'année dernière. Avec seulement 5 % des revenus de l'OIM provenant actuellement de sources flexibles, le fonds est crucial pour maintenir des réponses rapides et basées sur les besoins, tout en garantissant la stabilité institutionnelle.