Boulos à Alger : Le MSP salue la visite, le Polisario silencieux

Massad Boulos, conseiller spécial du président Donald Trump pour l'Afrique, a effectué une visite en Algérie les 26 et 27 juillet. À Alger, il était accompagné de Joshua Harris, surnommé le «Monsieur Sahara» de l'administration Biden.

Bien que le représentant américain ait évité de mentionner la question du Sahara lors de sa déclaration à la presse après ses entretiens avec le président Abdelmadjid Tebboune, le Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP) «salue l'implication des États-Unis dans la recherche d'une solution au conflit du Sahara occidental», a déclaré à Yabiladi le secrétaire général du MSP, Hach Ahmed Bericalla.

«Depuis son premier mandat à la Maison-Blanche, le président Trump a affirmé que la clé de la paix et de la stabilité en Afrique du Nord réside dans la réconciliation entre les deux principales puissances régionales, le Maroc et l'Algérie. Le MSP accueille favorablement l'engagement des États-Unis dans la recherche d'une solution pacifique, juste et durable au conflit, ainsi que le rôle qu'ils peuvent jouer en tant que garants de cette solution», a-t-il expliqué.

«Nous avons réagi à cette visite car le MSP représente la troisième voie, nous aspirons à un règlement pacifique de ce dossier et nous sommes indépendants dans nos décisions.»

Le Polisario quant à lui est resté silencieux sur le sujet. Les médias affiliés au Front se sont contentés de relayer une dépêche de l'agence de presse algérienne (APS) consacrée à la rencontre entre Massad Boulos et le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf.

Au lendemain de la visite du conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique à Alger, le secrétariat général du Polisario s'est réuni ce lundi 28 juillet pour «examiner des dossiers internes et externes».