Comment une clinique de Casablanca a révolutionné la chirurgie de réassignation de genre au milieu du XXe siècle

Peu de gens le savent, mais Casablanca a été à la pointe de la chirurgie de réassignation sexuelle au milieu du XXe siècle. Entre les années 1950 et 1970, la Clinique Le Parc, située près de l'actuel Parc de la Ligue Arabe, a attiré des centaines, voire des milliers de personnes qui souhaitaient transformer leur identité masculine en identité féminine. Au centre de cette révolution médicale se trouvait le gynécologue français Georges Burou, reconnu comme un pionnier de la chirurgie moderne de réassignation sexuelle pour les femmes transgenres.

Formé à Alger, le Dr Burou s'est ensuite installé au Maroc. Selon un rapport du magazine Time intitulé "Prisoners of Sex", il avait déjà réalisé environ 700 opérations en 1974, un chiffre qui atteindra finalement près de 8 000 interventions.

«Je ne change pas les hommes en femmes. Je transforme les organes génitaux masculins en organes d'apparence féminine. Tout le reste est dans l'esprit du patient», confiait le Dr Burou au Time. Selon lui, beaucoup de ses patientes vivaient déjà en tant que femmes avant de venir à Casablanca pour franchir ce qu'il appelait «le dernier pas, irrévocable».

La technique phare du Dr Burou, connue sous le nom de vaginoplastie par inversion de lambeau cutané pénien, permettait de créer un néo-vagin en une seule intervention chirurgicale en utilisant la peau du pénis et du scrotum. Cette méthode innovante est devenue une référence dans le domaine de la chirurgie de transition de masculin à féminin et continue d'influencer les pratiques actuelles.

Une renommée mondiale

Au-delà de ses avancées médicales, la clinique de Burou à Casablanca a suscité l'attention en raison de ses patients célèbres, notamment des figures emblématiques du monde du spectacle européen.

Il a particulièrement gagné en notoriété en 1956 lorsque Jacqueline Charlotte Dufresnoy, connue sous le nom de Coccinelle, chanteuse parisienne et artiste au cabaret Le Carrousel, a sollicité ses services pour une chirurgie de réassignation sexuelle. Plus tard, April Ashley, un mannequin britannique, a également choisi de se rendre au Maroc pour la même procédure en 1960. Elle est devenue la neuvième patiente de Burou et l'une des premières citoyennes britanniques à subir une telle opération.

April Ashley. / DR

Malgré le succès de sa transition, Ashley a ensuite été confrontée à des défis juridiques. Sa transition «secrète» a été révélée par un tabloïd britannique, menant au célèbre procès de divorce Corbett v. Corbett, où un tribunal britannique a déclaré son mariage invalide, la considérant légalement comme un homme.

«À Paris, j'ai longuement réfléchi à ma décision de changer de sexe. Je savais que je serais pionnière dans une opération risquée», écrivait Ashley. «Le médecin m'avait dit qu'il y avait une chance sur deux que je n'y survive pas. Mais je savais que j'étais une femme et que je ne pouvais pas vivre dans un corps masculin. Je n'avais pas le choix. J'ai pris l'avion pour Casablanca, et le reste appartient à l'histoire», se souvenait-elle.

Une autre patiente notable était Jan Morris, célèbre écrivaine et journaliste britannique, qui a subi une opération à la clinique de Burou en 1972 à l'âge de 45 ans. Sa transition a renforcé la réputation de Burou, non seulement en tant que chirurgien de renom, mais aussi en tant que figure médicale internationale.

«Je l'ai faite devenir une vraie femme»

Dans une interview accordée à Paris Match en 1974, Burou a expliqué comment il avait commencé à pratiquer la chirurgie de réassignation sexuelle : «J'ai débuté cette spécialité presque par hasard, lorsqu'une jolie femme est venue me voir. En réalité, c'était un homme — je ne m'en suis aperçu qu'après.» Le patient ressentait que son corps était «un accident». Burou a réalisé une opération de trois heures, affirmant : «Je l'ai faite devenir une vraie femme».

Parmi les autres clients célèbres de la clinique de Burou à Casablanca, on compte Amanda Lear, chanteuse iconique et muse de Salvador Dali. Elle aurait subi son opération par Burou en 1964, apparemment pour 1 250 dollars, somme supposément payée par Dali.

À mesure que les mentalités évoluaient et que le monde médical progressait, Burou a présenté ses techniques lors de conférences à Stanford et à Paris et a été mis en lumière dans des médias internationaux, dont Time.

Extrait du documentaire I am a woman now. / DR

Georges Burou est décédé en février 1987 dans un accident de bateau au large des côtes marocaines. Pourtant, son héritage perdure, non seulement dans les manuels de chirurgie, mais aussi dans la vie des femmes qu'il a aidées à affirmer.

En 2011, le documentaire I Am A Woman Now (initialement intitulé Casablanca Revisited) a revisité cette partie de l'histoire de la ville en suivant plusieurs femmes trans qui ont subi une opération à la clinique de Burou. Toutes, malgré des parcours de vie différents, partagent un lien déterminant : Casablanca et le Dr Burou.