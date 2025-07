Saham Bank lance sa solution de paiement électronique

Saham Bank a récemment lancé Saham Paiements, une nouvelle filiale spécialisée dans les solutions de paiement électronique avancées. Cette initiative stratégique répond à la demande croissante de méthodes de paiement numériques et aux besoins changeants des consommateurs marocains.

Conçue pour satisfaire les besoins des commerçants locaux, des petites entreprises et des grandes chaînes de distribution, Saham Paiements propose des terminaux de paiement fixes, portables, et pour le commerce électronique, ainsi que des options de paiement mobile utilisant la technologie NFC des smartphones. Le service complet englobe l'installation, la formation, et un support technique continu pour les commerçants.

«Avec Saham Paiements, notre objectif est simple : transformer la collecte des paiements électroniques en une expérience fluide, sécurisée et efficace pour tous les commerçants», a déclaré Asmae Hajjami, Directrice Générale de Saham Bank.

Mohamed El Morabit, Directeur Général de Saham Paiements, a souligné l'engagement de l'entreprise à offrir «une technologie robuste, un service personnalisé et une fiabilité» pour faciliter la transition numérique des commerçants.

Au-delà de la simple fourniture de technologie, la filiale ambitionne d'être un catalyseur de la transformation numérique au sein du commerce marocain. Saham Paiements est prête à dynamiser la croissance des paiements électroniques dans un marché qui devrait dépasser les 100 millions de transactions annuelles dans le commerce de proximité.