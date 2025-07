Le géant chinois des pièces automobiles Bethel établit une filiale au Maroc

Le fournisseur automobile chinois Bethel a établi une filiale entièrement détenue au Maroc, dans le cadre de sa stratégie d'expansion mondiale. La nouvelle entité, Wuhu Bethel Morocco Automotive Safety Systems Co., Ltd., est orientée vers la production et la vente de composants automobiles. La société a confirmé, lundi, avoir obtenu toutes les inscriptions nécessaires, avec un investissement total de 75 millions de dollars (679 millions de dirhams), selon le Shanghai Metals Market.

Fondée en 2004, Bethel est spécialisée dans les châssis automobiles et les systèmes de conduite avancés. Elle figure parmi les 100 principaux fournisseurs de pièces automobiles en Chine. Pr ailleurs, elle exploite 17 bases de fabrication à travers la Chine et le Mexique, ainsi que sept centres de R&D dans le monde entier.

Le groupe fournit des constructeurs automobiles majeurs, tels que Tesla, Toyota, General Motors et Volkswagen.