Le Sénat français va accueillir une réunion des amis du Polisario

Le Polisario s’apprête à organiser, les 28 et 29 novembre prochains à Paris, la 49e édition de la «conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui (EUCOCO)», annonce une ONG espagnole proche du Front.

L'événement débutera le 28 novembre par une réunion au siège du Sénat français. «Des députés, des sénateurs et des représentants d'assemblées législatives de plusieurs pays européens se retrouveront pour promouvoir des actions législatives et diplomatiques. L'objectif est de faire pression sur les gouvernements européens afin qu'ils assument leur responsabilité historique et politique dans la décolonisation du Sahara occidental», expliquent les organisateurs.

Pour rappel, le «réseau international des parlementaires pour l’autodétermination du Sahara occidental» a été créé en juin 2018 à l’Assemblée Nationale française.

Ces derniers mois, le Polisario a intensifié ses actions en France. En témoigne la «marche de solidarité avec les détenus sahraouis», lancée fin mars depuis Paris. Le Front a également réagi à l’ouverture, le 21 juin, du consulat marocain à Mantes-la-Jolie en inaugurant, le 30 juin à Limay, près de Paris, une «maison de la culture sahraouie». Le Polisario la considère déjà comme une «ambassade symbolique des Sahraouis à l’étranger».

La France a reconnu, le 30 juillet 2024, la marocanité du Sahara occidental. Par ailleurs, le président du Sénat français, Gérard Larcher, a effectué, en février, des visites de travail à Laâyoune et Dakhla.