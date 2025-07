L'ambassade du Maroc et le groupe d'affaires italien Confesercenti discutent de nouvelles opportunités commerciales

L'association professionnelle italienne Confesercenti, qui représente les petites entreprises dans les secteurs du commerce de détail, du tourisme et des services, a organisé une réunion le jeudi 26 juillet à l'ambassade du Maroc à Rome. Cette rencontre s'est tenue en présence de Khalid Atlassi, premier conseiller et ministre plénipotentiaire, avec pour objectif de renforcer les liens économiques entre le Maroc et l'Italie.

Vincenzo Schiavo, vice-président de Confesercenti et responsable de la branche en Campanie, a mis en avant l'importance de tisser des liens directs avec des pays en forte croissance comme le Maroc, afin de dynamiser l'économie du sud de l'Italie.

Soutenue par le conseiller en relations internationales Dionisio Sabatino, la réunion s'est concentrée sur l'accompagnement des entreprises italiennes désireuses de s'étendre sur le marché marocain.

Le Maroc, de son côté, a manifesté un intérêt croissant pour les produits italiens et le modèle économique «Med ITALY» (fabriqué en Italie).

L'événement a jeté les bases de futures missions commerciales et d'une coopération renforcée entre les deux pays, dans l'optique de bâtir un pont économique commun entre l'Europe et l'Afrique.