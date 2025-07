Maroc : Dans une nouvelle identité visuelle, l’ONDA dévoile son zellige

L’Office national des aéroports (ONDA) lance une nouvelle identité visuelle, qui se veut «au croisement de la modernité, de l’excellence opérationnelle et du rayonnement national, en ligne avec les grandes ambitions de la Vision 2030 et du Maroc d’après 2030». En d’autres termes, il s’agit d’«une architecture de marque repensée et structurée» pour «incarner l’expérience passager» et le lien avec le nouveau naming «Airports of Morocco مطارات المغرب».

Selon l’instance, il s’agit en effet d’une «étape déterminante» de développement, dans un contexte marqué par les échéances internationales de la CAN 2025 et du Mondial 2030. Dans un communiqué, l’ONDA fait savoir que cette nouvelle identité sera déployée dès le mois d’août 2025, «sur l’ensemble des supports physiques et numériques dans tous les aéroports du pays».

La même source souligne que ce changement traduit une volonté de repositionnement en tant qu’«acteur national de référence, doté d’une ambition régionale et tourné vers les standards internationaux, au service de la mobilité, du rayonnement et de l’excellence».

Dans ce sens, le nouveau logo fait la part belle au patrimoine marocain, avec une inspiration assumée du zellige. L’évocation des quatre points cardinaux exprime quant à elle l’ouverture sur le monde. Cet ornement ancestral est rehaussé d’une palette de couleurs alliant le bleu du ciel à l’ocre de la terre qui caractérise pays.

Cette transformation s’articule autour de trois priorités, à savoir «le développement accéléré des infrastructures aéroportuaires, une amélioration ambitieuse de l’expérience client pour l’aligner sur les meilleurs standards mondiaux, et une évolution organisationnelle en profondeur». Ce processus a vocation à accompagne la transformation de l’ONDA vers sa modernisation.