OCP Nutricrops augmente la production de TSP à 5 millions de tonnes au hub de Jorf Lasfar

OCP Nutricrops a annoncé le 28 juillet à Casablanca avoir dépassé une capacité de production de 5 millions de tonnes d'engrais Triple Super Phosphate (TSP), grâce à son programme stratégique TSP Hub lancé sur la plateforme industrielle de Jorf Lasfar. Cette initiative, dirigée par l'Unité spéciale de fabrication en coordination avec OCP Nutricrops, OFAS et JESA, fonctionne à travers deux lignes de production d'une capacité annuelle de 500 000 tonnes chacune.

L'installation produit des engrais sur mesure en utilisant un processus industriel flexible qui intègre des nutriments et des additifs en fonction des besoins spécifiques des sols et des cultures, indique un communiqué de presse d'OCP Nutricrops. Le TSP contient plus de 90% de phosphore assimilable par les plantes, ce qui le rend idéal pour les sols carencés en nutriments et pour des pratiques de fertilisation alignées sur les principes des 4R : la bonne source, le bon taux, le bon moment et le bon endroit.

OCP Nutricrops prévoit d'élargir encore sa capacité grâce à un programme en cours visant à adapter les unités d'engrais azotés existantes pour la production de TSP. Cette initiative devrait porter la capacité annuelle de TSP de l'entreprise à plus de 7 millions de tonnes d'ici la fin de 2025, optimisant ainsi les actifs industriels pour répondre à la demande mondiale croissante d'engrais à base de phosphate.

«Le TSP Hub renforce notre capacité à fournir des engrais de haute valeur agronomique adaptés aux besoins spécifiques des sols et des agriculteurs, tout en améliorant la précision et la capacité industrielles», a déclaré Youssef El Bari, PDG d'OCP Nutricrops.

L'installation soutient également la stratégie de durabilité du Groupe OCP en fonctionnant avec des sources d'eau non conventionnelles. Plus de 1 200 professionnels sont impliqués dans la coordination des opérations sur site.