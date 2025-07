L’AS FAR en cafouillage sur le transfert de Hatim Es-Saouabi entre le KAA Gent et Genk

Le club belge KAA Gent a conclu le transfert du défenseur marocain Hatim Es-Saouabi en provenance de l'AS FAR de Rabat, comme annoncé le 24 juillet dernier. Seulement, un message de l'ancien club a brièvement semé la confusion quant à la formation de destination.

Le 17 juillet, l'AS FAR a annoncé sur X (anciennement Twitter) qu'Es-Saouabi se dirigeait vers le KRC Genk, malgré l'absence d'intérêt concret de la part du club basé dans le Limbourg.

Hatim Essaouabi rejoint KRC Genk ✅



? Nous souhaitons à Hatim Saouabi le meilleur dans sa nouvelle aventure professionnelle avec le KRC Genk de Belgique après qu'un accord final ait été conclu entre toutes les parties.



Finalement, c'est bien Gent qui a conclu l'accord et non Genk, une erreur qui n'a pas été reprise sur le compte Facebook du même AS FAR.

Celle-ci n'est par ailleurs pas inédite, puisque la confusion a donné lieu précédemment à des situations pour le moins insolites. En 2019, deux fans de Liverpool ont voyagé à Gent au lieu de Genk pour un match de Ligue des Champions. Ils n'ont réalisé leur erreur qu'une demi-heure avant le coup d'envoi.