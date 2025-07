Les médias locaux à Fès ont annoncé qu'un avion militaire Alpha Jet de la Royal Air Force s'est écrasé près de l'aéroport de Fès Saïss, causant la mort des deux pilotes à bord.

L'appareil effectuait une mission d'entraînement entre la base militaire de Meknès et l'aéroport de Fès Saïss lorsqu'il s'est crashé sur le terrain de l'aéroport.

Les autorités militaires et sécuritaires se sont rendues sur place pour lancer une enquête afin de déterminer les circonstances et les causes de ce drame.