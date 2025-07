Tragédie à Zagora : un enfant se noie dans oued Draa

Dans le quartier d'Amzrou, à Zagora, un drame s'est déroulé dimanche matin : un enfant de 7 ans a été emporté par les eaux de la rivière Draa, laissant sa famille et les habitants sous le choc.

D'après des sources locales relayées par les médias, le garçon se tenait près d'un pont avec sa mère lorsqu'il a brusquement disparu de sa vue. Celle-ci a immédiatement alerté les autorités, qui ont rapidement investi les lieux. Le corps de l'enfant a été retrouvé et transporté à la morgue de l'hôpital régional de Zagora. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances de cet incident tragique.

Ce drame relance les inquiétudes au sein de la communauté face aux noyades récurrentes dans oued Draa, notamment chez les jeunes durant l'été. La veille, un jeune homme d'une vingtaine d'années s'était noyé dans la municipalité voisine de M'Zekita.

En réaction, des associations de la société civile ont lancé un appel pressant aux autorités locales et régionales, dont les conseils municipaux et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, pour qu'ils mettent en place des alternatives de loisirs sécurisées. Elles suggèrent notamment la création de piscines publiques gratuites ou à tarifs réduits, surtout dans les zones proches de la rivière.

Ces organisations qualifient la situation de «désastre répété», soulignant que la chaleur estivale pousse les enfants à se rafraîchir dans les eaux de la rivière. Elles plaident pour des campagnes de sensibilisation à destination des familles et des élèves, afin de les informer des dangers de la baignade dans des zones non sécurisées. Elles recommandent également l'installation de panneaux d'avertissement clairs aux endroits identifiés comme dangereux.