Coupe du trône de polo : L’équipe de la Garde royale remporte la 3e édition

L’équipe de la Garde royale a remporté, dimanche à Rabat, le titre de la troisième édition de la Coupe du trône de polo, du 21 au 27 juillet, à l’initiative de la Fédération royale marocaine de polo.

L’équipe a décroché le titre de cette édition, en battant le club Ajdir de polo et d’équitation par 4 buts à 2 en une finale de quatre périodes, au Club polo de la Garde royale à Souissi-Rabat.

La troisième place est revenue au PGH La Palmeraie polo club, qui a remporté le match de classement, samedi, devant le Marrakech Polo Club, sur le score de 9 à 5.5.

Au terme de cette troisième édition, le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, Moulay Abdallah Alaoui, a procédé à la remise du trophée au capitaine de l’équipe sacrée.

Cette édition a connu la participation de six équipes représentant les clubs nationaux affiliés à la Fédération royale marocaine de polo. Il s’agit de la Garde royale, la Gendarmerie royale, l’Ecole royale de cavalerie, le PGH La Palmeraie polo club, le Marrakech polo club et le Club Ajdir de polo et d’équitation.

Le titre de la deuxième édition avait été remporté par l’équipe Patrick Guerrand-Hermès (PGH) la Palmeraie polo club d’Assilah, en battant l’équipe de la Garde royale sur le score de 6 à 5.

Les matchs de polo se disputent en plusieurs périodes (entre 4 et 8) de 7 minutes chacune, marquées par des pauses de 3 minutes pour permettre aux joueurs de changer de chevaux. En cas d’égalité, les deux formations jouent les prolongations. Le club qui marque un but est déclaré vainqueur.

Les matchs sont dirigés par deux arbitres, montant leurs chevaux. En cas de désaccord concernant une décision donnée, l’avis du troisième arbitre se trouvant à l’extérieur du terrain est sollicité.