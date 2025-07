L’attaquant marocain Zakaria Aboukhlal va rejoindre le Torino FC pour 10M€

L’attaquant international marocain Zakaria Aboukhlal est tout proche d’un départ vers le championnat italien. À 24 ans, le joueur du Toulouse FC s’apprête à donner une nouvelle impulsion à sa carrière en rejoignant le Torino FC.

Selon les révélations du journaliste sportif italien Fabrizio Romano, les discussions entre les deux clubs sont à un stade très avancé. Le montant de l’opération serait estimé à environ 10 millions d’euros.

Le joueur aurait déjà donné son accord. «Aboukhlal a déjà dit oui au projet du Torino FC», a confirmé le spécialiste du football sur X.

✅? Zakaria Aboukhlak and Torino, deal being sealed for €10m fee as reported earlier today. https://t.co/8q24a0J4BB