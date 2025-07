Une nouvelle gare maritime ouvre à Nador-Beni Ensar pour faciliter les allers-retours des MRE

À Nador-Beni Ensar, les voyageurs ne retrouveront plus le même port. Une gare maritime toute neuve vient d’ouvrir, pensée d’abord pour celles et ceux qui rentrent passer l’été au pays. Plus spacieuse, plus fluide, mieux équipée, elle veut rendre l’arrivée plus sereine, surtout pour les Marocains du monde.

Le bâtiment s’étend sur 6 000 m² et peut accueillir jusqu’à 2 700 passagers, selon Le360. Des installations modernes, un espace dédié aux véhicules, un guichet unique pour les contrôles… tout a été conçu pour alléger l’attente et faciliter le passage.

«Cette gare est bien plus qu’un simple point de transit», confie Driss Lefdaoui, directeur du port. Pour lui, c’est un geste concret vers la diaspora, un moyen de lui dire qu’elle compte, que le pays pense à elle. Il ajoute en effet que ce projet «incarne l’ambition d’un Maroc tourné vers l’avenir, soucieux de renforcer les liens avec sa diaspora et de faire de l’accueil des Marocains du monde une véritable priorité nationale».

L'ouverture de cette gare maritime cache aussi une volonté plus large : faire du port un moteur de développement pour la région, une vraie porte ouverte sur la Méditerranée.