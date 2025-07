Tanger, le nouveau garage "low cost" de l'Espagne

Le tourisme mécanique s'installe au Maroc. Chaque été, des centaines d’Espagnols traversent le détroit de Gibraltar… pour faire réparer leur voiture. La ville de Tanger est devenue, presque à son insu, l’atelier mécanique low cost du nord de l'Afrique.

Tout commence souvent par un devis jugé «exorbitant» en Espagne. Marcos, Madrilène, propriétaire d’un Toyota Land Cruiser de 2000, s’est retrouvé face à une facture de 4 000 € pour une révision complète de la transmission et le remplacement du turbocompresseur. Après quelques clics sur internet, il tombe sur un forum automobile qui lui conseille de se rendre à Tanger. Et c'est ce qu'il fait : moins de 1 000 €, pièces comprises, et plusieurs jours plus tard, son véhicule était prêt.

La main-d’œuvre au Maroc tourne autour de 2 euros de l’heure, rapporte le média espagnol El Confidencial Digital. En Espagne, c’est souvent cent fois plus. Même une peinture complète revient à 500 euros, là où un seul élément coûterait autant à Madrid ou Séville.

Les économies ne s’arrêtent pas là : une traversée aller-retour Tarifa-Tanger ne dépasse pas 200 €. Certains planifient donc leurs vacances autour d’un passage chez le garagiste.

Ce qui ressemblait à une astuce de bricoleur est en train de devenir une habitude pour des milliers d'espagnols. Des garages marocains gagnent en réputation, notamment ceux qui travaillent avec des pièces neuves, directement fournies par les marques.

Mais l’essor rapide de cette filière parallèle ne va pas sans zones d’ombre. Des ateliers clandestins apparaissent, notamment près de Ceuta et Melilla. Certains proposent des réparations de dernière minute avant le contrôle technique, souvent sans agrément officiel. Le journal espagnol évoque «des pièces détachées d’origine douteuse, notamment des pièces volées en Espagne», bien que ces cas restent «peu fréquents».

De plus, la mécanique transfrontalière soulève aussi des questions environnementales. La réglementation marocaine, plus souple sur le traitement des déchets, permet de réduire les coûts, mais avec un impact écologique important.