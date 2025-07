Depuis Rabat, 550 enfants du monde élèvent la voix pour la paix : «Assez de mort (...), écoutez-nous»

Des enfants représentant 25 pays ont lancé, vendredi à Rabat, un Appel à la paix en quatre langues, plaidant pour le dialogue entre les peuples, le rejet de la haine et la promotion des valeurs de tolérance et de coexistence.

« Nous, enfants du monde, sommes venus de différents continents, porteurs de mille vœux. Nous avons porté nos valises non pas pour fuir la guerre, mais pour lancer un appel au monde, un appel de cœurs purs dont le seul langage est l’amour et la seule arme est l’enfance », ont-ils déclaré dans un message lu en arabe, anglais, français et espagnol, lors d’une réception organisée par la Chambre des représentants dans le cadre de la 17e édition du Festival international des Enfants de la paix.

« Ô monde, assez de mort, assez de feu brûlant les cœurs avant les maisons, assez d’enfance ensevelie sous les décombres, assiégée et fouettée par la faim et la soif. Écoutez-nous… écoutez les enfants du monde », appelle le texte.

Les enfants ont exprimé leur espoir de grandir dans un monde sans guerre, où résonnent les chants d’amour et de paix. Ils ont signé leur message « depuis le Maroc, terre de coexistence et d’harmonie », et l’ont lancé « depuis la tribune du Parlement, voix du peuple et écho de la justice ».

Le directeur fondateur du Festival, Abderrahmane Rouijel, a rappelé que 550 enfants ont participé à la rédaction de ce message universel, symbole de leur aspiration à un monde pacifique. Cette célébration vise à inculquer des valeurs comme l’amour, la tolérance et l’ouverture à l’autre.

Les enfants ont également défilé en costumes traditionnels depuis la place Al Barid jusqu’au siège du Parlement, où des photos souvenirs ont été prises.

Organisée par l’Association Bouregreg, sous la présidence honoraire de SAR la Princesse Lalla Meryem, et avec le soutien des autorités locales et du ministère de la Culture, cette édition encourage les échanges culturels et la promotion d’une culture de paix.