Des toits aux tapis : Comment DAIS fusionne le graffiti avec le patrimoine marocain

À Meknès, alors qu'il était adolescent, Said Sabbah découvre le graffiti à travers sa passion pour la culture hip-hop et le breakdance au début des années 2000. Aujourd'hui âgé de 35 ans et reconnu comme artiste graffeur, il a été initié à cet art, né à New York à la fin des années 1960 et début des années 1970, par son oncle résidant aux États-Unis.

«Mon oncle vivait aux États-Unis et, à chaque visite au Maroc, il nous apportait des cadeaux», se souvient Said, connu sous le pseudonyme DAIS, lors d'un entretien avec Yabiladi. «Un jour, il m'a offert un magazine avec une photo de graffiti. J'ai été immédiatement inspiré.»

Dès l'âge de 13 ans, Said n'a pas tardé à exprimer sa créativité. Il a commencé par recouvrir le toit de ses parents de graffitis. «J'ai tagué tous les murs, le sol... tout le toit était couvert», raconte-t-il. Il a ensuite investi sa chambre, couvrant chaque surface disponible, avant que ses parents n'interviennent. «Ils m'ont dit de me calmer un peu», plaisante-t-il.

Privé d'espace intérieur, Said s'est tourné vers les rues, accompagné d'amis partageant sa passion. «Nous peignions sur les murs des voies de garage ferroviaires, là où personne ne disait rien. C'est ainsi que tout a commencé», explique-t-il.

Débutant et avec peu de moyens, Said a dû improviser. «J'avais quelques bombes de peinture, mais surtout, j'utilisais les restes de peinture de l'atelier de mon frère, qui travaillait dans l'aménagement d'espaces», se souvient-il. «Un jour, il a trouvé ma cachette et a dit : 'C'est donc là que toute ma peinture partait !' Après cela, il a commencé à me la donner volontiers.»

À Meknès, une ville animée par la culture hip-hop, Said et ses amis ne s'appuyaient pas sur Internet ou la télévision pour s'inspirer. «Nous apprenions grâce à des amis vivant à l'étranger qui nous rendaient visite avec des magazines et des photos de graffitis de lieux comme le Bronx ou Brooklyn», explique-t-il.

Une dévotion quotidienne au graffiti

Pour Said, le graffiti est devenu une activité quotidienne. «C'était risqué», se souvient-il. «Parfois, je me faisais attraper par la police ou les propriétaires, et je devais les convaincre de me laisser partir. Pour eux, c'était une activité étrange.»

En 2009, il décroche son premier projet rémunéré après des années à graffer les rues de Meknès. «J'ai peint pour un magasin de jeux vidéo et gagné 2 000 dirhams, mais j'ai tout dépensé en bombes de peinture périmées, c'est pour ça qu'elles étaient aussi bon marché», plaisante-t-il.

En 2010, tout en poursuivant ses graffitis, Said commence à travailler sur ses propres croquis, explorant de nouvelles idées visuelles. Le soutien de sa famille a été constant. «Mon père nous réunissait après la prière de l'Isha pour des séances de dessin. Cela m'a aidé à développer mes compétences, même pour le graffiti», se remémore-t-il.

Du hip-hop aux racines marocaines

Avec une reconnaissance croissante dans la communauté graffiti, Said a lancé un projet unique ancré dans la culture marocaine. Il a commencé à peindre sur des tapis traditionnels, leur donnant une nouvelle vie sans effacer leurs motifs originaux. L'idée a germé lors d'une visite à Khénifra, et s'est concrétisée en 2020 après des recherches et des expérimentations.

Il a peint des visages de femmes amazighes sur des tapis tissés à la main ou industriels. Sa première série de 13 tapis a été vendue à un hôtel de luxe à Agadir. «Peindre sur un tapis, c'est comme tatouer, cela superpose le motif original», explique-t-il. «Je recycle de vieux tapis, leur offrant une seconde vie.»

Aujourd'hui, Said collabore avec une équipe à Agadir pour gérer la communication et les ventes de son art sur tapis. Le graffiti reste cependant au cœur de sa vie. «C'est mon métier, et je le fais depuis longtemps. Je m'y consacre entièrement», affirme-t-il.

Ses œuvres sont visibles dans les rues de Casablanca et au-delà, jusqu'en Espagne, au Portugal, au Sénégal et en Arabie Saoudite. Il a également été sollicité par des entreprises comme Orange et OCP pour créer des pièces privées.

«Aujourd'hui, le graffiti est mieux accepté. Les gens le reconnaissent comme une partie intégrante des espaces publics et privés», dit-il. «À l'époque, nous devions convaincre les gens de nous laisser peindre sur leurs murs. Maintenant, ils comprennent.»

Au-delà de son propre art, Said est déterminé à transmettre sa passion pour le graffiti aux jeunes générations, animant des ateliers pour enfants au Maroc et à l'étranger.

Malgré son succès international, Said reste profondément attaché à Meknès, la ville où tout a commencé.