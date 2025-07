Etats-Unis : L’Algérie courtise le co-auteur du projet de loi classant le Polisario organisation terroriste

Un projet de loi récemment introduit à la Chambre des représentants des États-Unis, visant à classer le Polisario comme une organisation terroriste, suscite l'inquiétude en Algérie. Cette préoccupation est illustrée par une rencontre entre l'ambassadeur algérien à Washington, Sabri Boukadoum, et le député démocrate Jimmy Panetta, co-auteur de l'initiative législative avec le républicain Jimmy Wilson.

«Nous avons rencontré l'ambassadeur d'Algérie pour discuter des relations américano-algériennes, de la sécurité régionale et des organisations terroristes transnationales en Afrique. Nous apprécions ce dialogue et sommes impatients de poursuivre ces échanges pour renforcer notre compréhension mutuelle et notre sécurité», a déclaré Panetta sur la plateforme X.

Cette démarche officielle de l'Algérie fait suite à une lettre envoyée par «The Global Monitoring Center», une organisation américaine proche du Polisario, au chef de la minorité démocrate au Sénat, Charles E. Schumer. Dans cette missive, l'ONG a exprimé sa «préoccupation face aux informations et allégations inexactes diffusées par le lobby marocain aux États-Unis, ainsi que les tentatives d'associer le Front Polisario au terrorisme et aux groupes extrémistes».

John Bolton a également soutenu cette position dans plusieurs articles publiés dans des médias américains et espagnols.