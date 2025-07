Maroc - Vietnam : Coopération entre la Chambre des représentants et l’Assemblée nationale

Une convention de coopération a été signée, vendredi à Rabat, entre la Chambre des représentants et l’Assemblée nationale de la république socialiste du Vietnam en vue de renforcer les relations parlementaires et consolider les liens d’amitié et de coopération multidimensionnelles entre les deux institutions législatives.

En vertu de cette convention, signée par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, les deux parties s’engagent à promouvoir la coopération parlementaire afin de consolider leurs relations d’amitié et de coopération multidimensionnelles, sur la base d’un partenariat positif et mutuel, dans le cadre de leurs fonctions, devoirs et prérogatives, et dans le respect de leurs lois internes et des traités internationaux qu'ils ont ratifiés.

Les deux parties s'engagent également à promouvoir les échanges et les visites régulières de délégations, selon leurs besoins et moyens respectifs, en vue de favoriser la compréhension mutuelle et d’échanger les points de vue sur les questions d’intérêt commun.

Dans ce sens, la convention prévoit la mise en place, par les deux parties, d'un mécanisme régulier d’échange des informations sur les activités législatives et parlementaires, ainsi que la création de mécanismes de renforcement des capacités dans les domaines de la législation et du contrôle et de la gestion administrative et financière, à travers l'organisation de programmes, de séminaires et de tables rondes sur des sujets d’intérêt commun au profit des députés et responsables parlementaires des deux pays.

Les deux parties ont aussi convenu de renforcer la coordination entre leurs délégations parlementaires dans les forums régionaux et internationaux, y compris l’Union interparlementaire, l’Assemblée parlementaire de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et l’Assemblée parlementaire de la francophonie, outre l’intensification des activités de coopération et des visites mutuelles entre les groupes d’amitié parlementaire des deux pays.