Québec : Hicham Jerando condamné à la prison et aux travaux d'intérêt général

Dix jours après un jugement à son encontre dans une précédente affaire de diffamation, la Cour supérieure du Québec a rendu un nouveau verdict contre Hicham Jerando. Le youtubeur marocain résident au Canada a été condamné, jeudi 24 juillet 2025, à un mois de prison et à 150 heures de travaux d'intérêt général, avec une amende de 10 000 dollars.

Cette décision fait suite à une plainte pour diffamation déposée par le juge marocain Abderrahim Hanine, après que Jerando a publié une série de vidéos sur sa chaîne YouTube contenant des accusations offensantes.

Le mis en cause a été condamné, lundi 14 juillet, dans le cadre d'une autre affaire de diffamation face à Adil Said Lamtiri, avocat au barreau de Casablanca. Le tribunal a condamné l'accusé à verser un total de 164 514 dollars canadiens en dommages et intérêts financiers, en plus de cesser de publier tout contenu diffamatoire, avec exécution immédiate même en cas d'appel.

Ces décisions interviennent alors que Jerando est toujours dans le viseur de la justice marocaine, suite à un verdict par contumace rendu par la chambre criminelle de la Cour d'appel de Rabat, en mai dernier. Le tribunal l'a condamné à 15 ans de prison pour des accusations liées à la constitution d'un groupe terroriste, en vue de planifier des actes dans le cadre d'un projet collectif visant à porter atteinte à l'ordre public par l'intimidation, les menaces et la violence, avec incitation à commettre des actes terroristes.

Hicham Jerando est par ailleurs soupçonné dans une affaire de chantage par voie électronique, sur la base d'une plainte d'une citoyenne marocaine qui dit avoir été victime avec sa famille d'une campagne de menaces et de diffamation par un réseau qu'il aurait dirigé.