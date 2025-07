Maroc : Quelles sont les marges nettes des distributeurs de carburants ?

Indicateur important sur les profits et la performance économique, la marge nette des distributeurs de carburants intègre les charges supportées par l’entreprise (frais de personnel, coûts logistiques, amortissements, charges financières, etc.). Elle est déterminée de manière fiable à l’issue de l’exercice comptable. Dans son reporting pour le premier trimestre de 2025 et l’analyse des indicateurs de performance financière de 2024, le Conseil de la concurrence dévoile celle des neuf distributeurs pétroliers concernées par les accords transactionnels actés avec l’institution.

En 2024, la marge nette a ainsi avoisiné 43 centimes par litre pour le gasoil et près de 61 centimes pour l’essence. En tout, le marché de carburant porté par les neuf opérateurs a généré un résultat net cumulé de près de 2,3 milliards de dirhams sur l’année passée. Le chiffre d’affaires global a quant à lui avoisiné les 77,9 MMDH.

Une amélioration qui reste en-deça dela période 2019-2021

Indicateur clé de la rentabilité, le taux de marge nette moyen du marché des carburants a quant à lui atteint près de 2,9% sur la même période, l’équivalent des 43 centimes par litre pour le gasoil et 61 pour l’essence. Ce taux est supérieur à la moyenne de la période 2022-2024, qui a été 1%, soit 16 centimes par litre pour le gasoil et 31 pour l’essence. Pour autant, les 2,9% du taux de marge nette du marché en 2024 restent au-dessous des chiffres de 2019 (3,1%), de 2020 (3,1%) et de 2021 (3,4%).

L’évolution des principaux indicateurs de rentabilité financière du marché des carburants porté par les neuf sociétés montre que cette amélioration intervient après une période marquée par une baisse de la performance financière de nombreux opérateurs, entre 2022-2023. En 2022, la dynamique s’explique par le fait de l’inflation et de la volatilité des cours internationaux des carburants, autant de facteurs qui ont impacté les marges de bénéfice net (0,6%). En 2023, ce taux a été impacté par l’amende infligée par le Conseil de la concurrence (-0,5%).

En termes d’investissement et résultat net trois périodes distinctes ont été examinées par le Conseil de la concurrence : 2018-2021, 2022-2024, 2018-2024. Selon le rapport, l’analyse de l’évolution des deux indicateurs intra-périodes «met en évidence une forte volatilité du résultat net, reflet de dynamiques de marché contrastées au fil des années». En d’autres termes, la période 2018-2021 s’est caractérisée par un résultat net «particulièrement élevé», avec une moyenne de près de 1,8 MMDH.

Par ailleurs, «un net recul est observé sur la période 2022-2024, où le résultat net moyen chute à environ 821 MDH, soit un niveau nettement inférieur à celui de la période précédente ainsi qu’à la moyenne globale sur l’ensemble de 2018-2024, estimée à près de 1,38 MMDH».

Une rentabilité sur l’ensemble des activités

Dans l’évolution des principaux indicateurs de rentabilité financière des opérateurs, le Conseil de la concurrence complète l’analyse consacrée au segment des carburants par l’ensemble des activités des sociétés concernées, dont «la rentabilité des capitaux employés, le rendement des capitaux propres, le taux de rentabilité et les dividendes distribués».

Il en ressort que dans l’ensemble, l’année 2024 a connu «un net redressement des indicateurs de performance». Les ratios de rentabilité (ROCE et ROE) montrent ainsi une «amélioration significative par rapport aux années 2022- 2023», avec «une performance supérieure à la période 2018-2021». En chiffres, le ROCE s’est établit à 30%, contre 22% en moyenne sur 2018-2021. Le ROE a atteint 29%, contre 24% sur la même période de référence.

Autant dire que l’année 2024 a été celle d’une «transformation progressive du marché des carburants», selon le Conseil de la concurrence. Celui-ci indique que malgré la stabilité du nombre de sociétés agréées à l’importation (31), «la part cumulée des neuf opérateurs concernés recule de 89% en 2023 à 84% en 2024, au profit de nouveaux entrants tels que BGN Energy Maroc ou BB Energy».