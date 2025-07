Le PJD critique le gouvernement en se basant sur un classement controversé de Numbeo [Désintox]

Peu importe l'origine ou la véracité des données, tant qu'elles servent un objectif clair : attaquer le gouvernement. C'est précisément ce qu'a fait le Parti de la Justice et du Développement (PJD), en s'appuyant sur un classement d'un site amateur basé sur les avis d'un petit échantillon d'internautes pour critiquer sévèrement le gouvernement dans le secteur de la santé.

Fort de son expérience dans la gestion des affaires publiques, le PJD a choisi d'ignorer les rapports des institutions marocaines et internationales reconnues, telles que Bank Al-Maghrib, le Haut-Commissariat au Plan, la Cour des comptes ou l'OMS, reposant sur des méthodologies rigoureuses et des données fiables. Ils sont pourtant sans concessions vis à vis des dysfonctionnement et défaillances de notre système de santé.

Dans un article détaillé sur son site, le parti d'opposition a affirmé que «malgré le slogan de l'État social avancé par le gouvernement d'Aziz Akhannouch», le Maroc se positionnait «94e sur 99 pays» dans le «Global Healthcare Index for 2025» récemment publié par Numbeo. Le PJD a tenté de renforcer la crédibilité du rapport en le décrivant comme émanant d'un «site spécialisé dans l'analyse de données et les enquêtes internationales», espérant ainsi convaincre le public sur la fiabilité des informations.

Le parti a qualifié la position du Maroc parmi les pays africains de «préoccupante», soulignant que Rabat et Casablanca se classaient respectivement 303e et 310e mondialement en termes de qualité des soins de santé, selon le même site.

La Vérité sur le Classement

Le site Numbeo, utilisé par le PJD, a été créé en 2009 par Mladen Adamovic, un citoyen serbe, et est enregistré en Serbie. Le site lui-même précise qu'il permet à «toute personne ayant accès à Internet de modifier son contenu», et que «rien ici n'a nécessairement été vérifié par des experts pour garantir des informations complètes, précises et fiables. Utilisez notre contenu à vos propres risques.» Mention d'importance capitale que le PJD n'a vraisemblablement pas lue.

«Nous ne garantissons pas que nos services répondront à vos attentes, seront ininterrompus, opportuns, précis, sans erreurs, ou que vos informations seront sécurisées.» Numbeo

Maintes fois épinglé par le passé, le propriétaire du site insiste encore : «Il n'y a absolument aucune garantie quant à l'exactitude des données ou des articles. Il n'y a absolument aucune garantie que toute déclaration sur le site soit vraie ou exacte.»

En explorant le site, la faiblesse de sa méthodologie est évidente, car un seul utilisateur peut influencer la note globale d'une ville ou d'un pays simplement en exprimant à plusieurs reprises son opinion. Par exemple, le classement des soins de santé à Rabat reposait sur les avis de seulement 30 personnes, et à Casablanca sur ceux de 67 personnes, tandis que la ville de Kaohsiung à Taïwan dominait le classement avec seulement 47 avis.

Positions Contradictoires

Fait intéressant, en 2019, lorsque le PJD était dirigé par Saad Eddine El Othmani, il avait, par le biais du ministère de la Santé de l'époque, critiqué dans une déclaration officielle l'utilisation par les médias marocains des statistiques de Numbeo pour classer le Maroc en bas du «Healthcare Index», affirmant que le classement manquait de «précision scientifique, de méthodologie appropriée et des normes adoptées par les organisations internationales et les organismes spécialisés dans l'élaboration de tels rapports».

Le ministère de la Santé avait ajouté à l'époque que «les données sur lesquelles les pays, y compris le Maroc, ont été classés manquent de précision scientifique et d'objectivité, et ne peuvent pas être scientifiquement utilisées pour évaluer le niveau des soins de santé au niveau national, car ces données ont été recueillies à partir d'une enquête auprès d'un échantillon très petit et non représentatif de pas plus de 100 visiteurs de ce site».

Le ministère avait mis en garde les médias à l'époque afin de «prendre avec prudence les données inexactes et les rapports trompeurs publiés par ce site, qui n'est affilié à aucune institution statistique internationale accréditée dans le domaine de la santé, car ce n'est pas la première fois qu'il présente des informations erronées sur plusieurs secteurs nationaux».