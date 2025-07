«Récompenser la terreur» : Netanyahou fustige Macron après l’annonce de la reconnaissance de l’État de Palestine

«J’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine.» C’est par ces mots qu’Emmanuel Macron a annoncé, jeudi 24 juillet au soir sur X, un tournant majeur dans la diplomatie française.

Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine.



J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain.… pic.twitter.com/7yQLkqoFWC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025

La reconnaissance officielle interviendra à l’ONU en septembre, en plein génocide à Gaza, où le bilan humain dépasse les 59 000 Palestiniens tués, dont une majorité d'enfants et de femmes. Ces derniers jours, plus de 100 personnes ont succombé à la faim, selon des sources humanitaires.

Le président français dit vouloir agir «pour une paix juste et durable» et appelle à un «cessez-le-feu immédiat», à «la libération des otages», mais aussi à «la démilitarisation du Hamas» et à la reconstruction de Gaza. Il précise que l’État palestinien devra «reconnaître pleinement Israël» et «contribuer à la sécurité de tous au Proche-Orient».

Le gouvernement israélien furieux

Une décision qui ne passe pas à Tel-Aviv. «Cette décision récompense la terreur», a réagi Benyamin Nétanyahou, dénonçant un futur «proxy iranien» à ses frontières. «Les Palestiniens ne veulent pas un État à côté d’Israël, ils veulent un État à la place d’Israël», a-t-il ajouté. Son ministre Yariv Levin, lui, parle d’«aide directe au terrorisme» et réclame l’annexion de la Cisjordanie. Plus de 70 députés israéliens ont soutenu cette ligne.

Le Hamas, de son côté, salue «un pas positif», et appelle d’autres pays à suivre la France. Même ton du côté de l’Autorité palestinienne : «Cette position reflète l’attachement de la France au droit international», s’est félicité Hussein al-Sheikh.

En France, la décision divise. Jean-Luc Mélenchon (LFI) parle d’une «victoire morale» mais interpelle : «Pourquoi en septembre, et pas maintenant ? Et l’embargo sur les armes ? Et la rupture de l’accord de coopération ?» Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN), accuse Macron de donner «une légitimité inespérée au Hamas». L'extrême-droite française a manifesté un soutien indéfectible à l'extrême-droite israélienne depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Actuellement, 142 pays reconnaissent déjà l’État de Palestine. La France coorganisera à l’automne une conférence internationale sur la paix avec l’Arabie saoudite. Une réunion ministérielle aura lieu à New York les 28 et 29 juillet.