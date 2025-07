Pour parer à des actions d’activistes marocains, l’armée espagnole se déploie près des ilôts en Méditerranée

L'armée espagnole prend très au sérieux le projet du «Comité de coordination pour la défense des causes du Royaume» visant à organiser une opération sur l'îlot Leila. Le ministère de la Défense a ainsi dépêché une frégate pour surveiller le rocher, a confié à Yabiladi un membre de ce comité. Rachid Hssaine, porte-parole de l'ONG, avait déjà évoqué ce projet dans des déclarations à notre rédaction.

L'armée espagnole a ensuite dirigé ses efforts vers les îlots Chafarinas, où un navire a accosté mardi. Ce déploiement survient alors que «ces dernières semaines ont connu une intensification des revendications du pays voisin sur la supposée "identité marocaine" de ces territoires», explique un média ibérique.

Ces manœuvres de la marine espagnole visent à apaiser les inquiétudes des milieux de droite et d'extrême droite, qui ont mis en garde contre les conséquences de la création du «Comité de coordination pour la défense des causes du Royaume» sur la sécurité de Ceuta, Melilla et des autres îlots.

Les députés et sénateurs de Vox ont alerté le Premier ministre, Pedro Sanchez, sur le «projet marocain d'envahir l'îlot de Perejil». Ils demandent au gouvernement de coalition de gauche qu'il assure la «protection des zones de souveraineté, telles que Perejil, Alhucemas, Vélez de la Gomera et Chafarinas, ainsi que Ceuta et Melilla».