Polisario : Bachir Sayed veut s’inspirer du Hamas dans la guerre contre le Maroc

Dans les camps de Tindouf, Bachir Mustapha Sayed est en pleine campagne électorale. Sans remettre en cause la décision de déclencher une «guerre» contre le Maroc, le 13 novembre 2020, il appelle à la poursuivre, dans un nouvel article, tout en s'inspirant de la stratégie militaire du Hamas, le mouvement islamiste palestinien.

Le frère du fondateur du Front Polisario a couvert d’éloges les cadres des brigades Al Qassam, qualifiant leur direction d’«exceptionnelle pour un mouvement confessionnel». Pour affronter les Forces armées royales (FAR), Bachir Sayed exhorte les milices du Front à creuser des tunnels et à mener des attaques éclairs contre les positions des FAR.

Bachir Sayed a déjà exprimé son mécontentement face au refus de l'Algérie de fournir des armes à son mouvement. Selon lui, le gouvernement algérien «ne souhaite pas que la guerre avec le Maroc dépasse un certain seuil, de peur que cela ne nuise à ses propres intérêts», a-t-il affirmé lors d'une réunion du secrétariat général du Polisario tenue fin janvier dans les camps de Tindouf.

Pour mémoire, le président algérien a déclaré dans une interview à un média français que «les Sahraouis réclament des armes que nous nous abstenons de leur fournir pour le moment».

Les éloges de Bachir Mustapha Sayed envers le Hamas surviennent dans un contexte délicat pour le Polisario, notamment après la perte du soutien du régime de Bachar Al-Assad, renversé en Syrie.

À l'instar du Corps des Gardiens de la révolution en Iran et du Hezbollah libanais, le Hamas palestinien est également classé comme organisation terroriste par l'Union européenne et les États-Unis.