Maroc : Le gouvernement et l’ONDA s’engagent sur un investissement de 38 MMDH

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, jeudi 24 juillet à Rabat, la cérémonie de signature d’un protocole d’accord stratégique entre l’exécutif et l’Office national des aéroports (ONDA). Portant sur la période 2025 – 2030, pour un investissement global de 38 milliards de dirhams, ce cadre porte sur «le développement de la capacité d’accueil des aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès», outre «la construction d’un nouveau terminal HUB et d’une nouvelle piste à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, pour un coût de 25 milliards de dirhams», indique un communiqué.

Par ailleurs, 13 milliards de dirhams soutiendront la maintenance, la modernisation et l’acquisition foncière. Dans ce sens, «l’ONDA s’engage à incarner une nouvelle génération de service public, tournée vers l’excellence, l’innovation et l’impact positif». Dans le même sens, le chef du gouvernement a mis en avant «l’accompagnement de la dynamique de développement et de la préparation du secteur du transport aérien» pour répondre aux défis des années à venir.

L’accord permet en effet d’«asseoir les fondations d’un modèle aéroportuaire moderne, résilient et durable», en harmonie avec la stratégie Aéroport 2030 pour absorber la croissance du trafic aérien. Il s’agit également de faire du secteur un levier de développement pour le tourisme, dans le cadre du Mondial 2030 de football et de «l’horizon du Maroc de l’après 2030».

Le protocole d’accord a été signé par la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, le ministre du Transport et de la logistique, le ministre délégué chargé du Budget, en plus du directeur général de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et du directeur général de l’ONDA.