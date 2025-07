Maroc : 66 000 chasseurs ont pratiqué leur activité en une saison (ANEF)

Le conseil supérieur de la Chasse a tenu, ce jeudi à Rabat, sa session ordinaire, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari. La rencontre a eu lieu en présence du directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy et du président de la Fédération royale marocaine de la chasse, Ahmed Moussaoui. L'occasion a été de dresser le bilan de la saison écoulée, de consolider la politique d’amodiation et d'adopter de nouvelles mesures réglementaires en faveur d’une chasse durable et modernisée au service du développement local, souligne l'ANEF dans un communiqué.

En chiffres, plus de 66 000 chasseurs nationaux et étrangers ont pratiqué la chasse adans les territoires ouverts et amodiés, dont quelque 5 700 dans des lots dédiés à la chasse touristique, sur une superficie globale de 4,19 millions d’hectares, répartie en 1 639 lots, dont 1 357 dédiés à la chasse associative et 211 à la chasse touristique.

De ce fait, l’ANEF continue à soutenir la politique d’amodiation du droit de chasse en tant qu’instrument clé pour préserver et développer la faune sauvage. A cet effet, plus de 151 000 perdreaux issus d’élevage ont été relâchés, contribuant au renouvellement durable du gibier.

Parallèlement, la stratégie nationale de régulation du sanglier a permis l’organisation de plus de 1 500 battues, permettant l’abattage de 6 344 sangliers, afin de limiter l’impact sur les cultures et la sécurité des populations.

À ce jour, 124 sociétés de chasse touristique opèrent à travers le royaume, contribuant à l’attractivité de plusieurs régions, à la création d’emplois locaux et à la dynamisation de filières connexes telles que l’hébergement, la restauration, l’artisanat ou encore la production de gibier d’élevage.

Le chiffre d’affaires annuel du secteur est estimé à plus de 1 milliard de dirhams, dont une part significative est consacrée à l’aménagement et à la conservation des territoires de chasse.

Par ailleurs, le Conseil a approuvé les mesures réglementaires encadrant la nouvelle saison, qui débutera le 5 octobre 2025 pour la majorité des espèces de gibier, et le 25 juillet 2026 pour la tourterelle, tout en maintenant les quotas et les obligations réglementaires existants pour garantir la durabilité des prélèvements et le respect des cycles biologiques.