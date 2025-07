Stellantis lance FIAT TRIS, le véhicule électrique à trois roues fabriqué au Maroc

Le véhicule 100% électrique FIAT TRIS sera fabriqué au Maroc par Stellantis, selon les normes internationales de sécurité. Annoncé par le gouvernement marocain et le fabriquant, ce projet a vocation à répondre aux besoins de mobilité professionnelle urbaine et périurbaine. Fabriqué à l’usine de Kénitra, ce modèle a un potentiel d’exportation vers la région MEA et une capacité de production de 65 000 unités par an, selon un communiqué parvenu à Yabiladi.

La même source indique que ce modèle inaugure une nouvelle génération de véhicules compacts, durables et accessibles. Après le déploiement des objets de micromobilité Citroën Ami, Opel Rocks-e et Fiat Topolino, Stellantis introduit ainsi FIAT TRIS, dans la suite de cette dynamique.

Samir Cherfan, directeur des opérations de Stellantis Moyen-Orient et Afrique, indique que «FIAT TRIS démocratise l’accès à la mobilité professionnelle pour des millions de travailleurs, d’artisans et d’entrepreneurs, et s’impose comme un catalyseur d’opportunités économiques et sociales à l’échelle du continent».

La production a démarré en juillet 2025 à l’usine de Kénitra, avec une capacité annuelle de 65 000 unités. Un développement qui porte la capacité totale de micromobilité du site à 135 000 unités par an, en mobilisant notamment le Stellantis Automotive Technical Center (ATC) basé à Casablanca et regroupant plus de 4 000 ingénieurs et techniciens supérieurs.

Ce projet ambitionne de faire du Maroc un pôle régional de production de solutions de mobilité durables et inclusives, avec un écosystème industriel mature.