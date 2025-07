Maroc : Capital Croissance investit 75 MDH dans BLS pour stimuler l'expansion logistique

Capital Croissance, fonds d'investissement géré par BMCE Capital Investments, filiale du groupe Bank of Africa, s'est engagé à investir 75 millions de dirhams dans Building Logistics and Services (BLS), en attendant les approbations réglementaires. L'accord a été signé le 22 juillet 2025 à Casablanca.

Ce financement renforcera la structure financière de BLS et soutiendra son ambitieux plan d'investissement de 2,1 milliards de dirhams pour 2025-2026, annoncé lors du lancement du hub logistique CasaHub. Les fonds visent à aider BLS à atteindre une capacité de stockage de 500 000 emplacements de palettes grâce à une combinaison d'acquisitions stratégiques et de croissance organique.

Fondée en 2011, BLS est une filiale de H&S Invest Holding et propose des services logistiques complets dans 12 villes marocaines. L'entreprise gère actuellement 500 000 mètres carrés d'actifs, dont 250 000 emplacements de palettes dans des hubs clés tels que Casablanca, Mohammedia, Salé, Agadir et Tanger.

BLS opère dans cinq principaux segments d'activité : l'entreposage et la logistique contractuelle, le transport et la distribution, le fret et le transit, le copacking et la valorisation des produits, ainsi que la gestion d'actifs logistiques.