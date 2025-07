Bank of Africa dévoile une campagne estivale 2025 pour les Citoyens Marocains du Monde

Bank of Africa a dévoilé sa campagne estivale pour 2025, ciblant les Citoyens Marocains du Monde (MCM) avec des offres exclusives, des services haut de gamme et des événements promotionnels. Annoncée le 24 juillet 2025 à Casablanca, cette initiative met l'accent sur des solutions bancaires sur mesure adaptées à la diaspora marocaine, a précisé la banque dans un communiqué de presse.

BOA met en avant plusieurs services numériques, dont l'«Agence Directe» pour l'ouverture de compte à distance, l'application mobile «BMCE Direct» pour la gestion des comptes, et «Daba Transfer» pour des transferts d'argent gratuits vers le Maroc. Son service client «Ligne Directe» propose un support multilingue en sept langues via divers canaux de communication.

Parmi les principales offres promotionnelles, on trouve un abonnement gratuit de 12 mois au «Pack First», l'exonération des frais d'enregistrement immobilier, des cartes bancaires gratuites et l'absence de frais de traitement hypothécaire. Un des temps forts est une grande loterie qui permettra à 100 expatriés marocains de remporter des billets aller-retour pour assister aux matchs des Lions de l'Atlas au Maroc en décembre prochain.

Pour enrichir cette campagne, la banque organisera le «BANK OF AFRICA IMMO Road Show» dans 18 villes, des concerts familiaux «MCM Music Show» et établira des partenariats radio avec «Oulad Leblad» et «Café du Matin». En outre, des espaces d'accueil dédiés aux MCM seront aménagés dans les ports, aéroports et autres lieux à forte affluence.