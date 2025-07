La première tyrolienne à crocodiles du Maroc fait ses débuts au Crocoparc d'Agadir

Les visiteurs de Crocoparc à Agadir peuvent désormais vivre une expérience unique en son genre : une tyrolienne qui survole une marre peuplée de crocodiles, offrant une vue imprenable sur ces prédateurs aux mâchoires redoutables.

Dans une vidéo diffusée par Euronews le mardi 22 juillet, cette nouvelle attraction audacieuse est mise en lumière. Présentée comme une première au Maroc, la vidéo montre des visiteurs suspendus à des harnais, glissant au-dessus des enclos à crocodiles et profitant d'une perspective aérienne inédite.

Les responsables du parc assurent que des mesures de sécurité strictes ont été mises en place, précise Euronews. Cela inclut des inspections régulières de l'équipement et une surveillance constante par du personnel qualifié.

Inauguré en 2015 près d'Agadir, Crocoparc plonge ses visiteurs dans un univers luxuriant peuplé de crocodiles et de plantes exotiques. Le parc propose un parcours de 600 mètres serpentant à travers des jardins botaniques abritant plus de 300 crocodiles du Nil et plus de 300 espèces végétales.

En plus de la tyrolienne, le parc offre des panneaux éducatifs interactifs, des guides multilingues, des jardins thématiques, des cascades, des aires de jeux, des ateliers créatifs pour enfants, une nurserie de crocodiles et un laboratoire, un restaurant surplombant la marre aux crocodiles, un amphithéâtre en plein air et une boutique de souvenirs.