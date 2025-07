En 2025, le passeport du Maroc permet l'entrée sans visa préalable dans 73 pays

L'édition 2025 du Henley Passeport Index a classé le Maroc au 67e rang mondial, soit la meilleure position du pays depuis 2006. Ce classement est basé sur les données de l'Association internationale du transport aérien (IATA), enrichies par des recherches internes et des données en opensource disponibles en ligne. L'indice inclut 199 passeports et 227 destinations dans le monde entier.

Selon le cabinet mondial de conseil auteur de ce classement, le passeport marocain permet désormais à son titulaire de voyager vers 73 destinations, sans avoir besoin d'un visa préalable, ou en obtenant un à l'arrivée.

Ce classement se rapproche de plus en plus de la meilleure position enregistrée pour le passeport marocain. En 2006, le document de voyage du Maroc a été classé 66e mondial, avant de tomber à la 68e place en 2007. Son pire classement a été enregistré en 2021, lorsqu'il a reculé à la 85e position.

Mais à partir de 2023, le Maroc a affiché une nette amélioration en devenant 80e mondial, avec un accès sans visa préalable dans 65 destinations internationales.

Le Maroc à son meilleur classement en Afrique du Nord

Au niveau régional, le passeport marocain a dominé le classement des passeports d'Afrique du Nord. Il devance ainsi la Tunisie (71e mondiale), la Mauritanie (79e), l'Algérie (81e), l'Égypte (85e) et enfin la Libye (95e).

Dans le monde arabe, le Maroc s'est par ailleurs classé septième, après les Émirats arabes unis, premiers parmi les pays arabes et huitièmes au niveau mondial. Les EAU sont suivis par le Qatar (47e), le Koweït (50e), l'Arabie saoudite (54e), Bahreïn (55e) et Oman (56e).

Sur le continent africain, le Maroc s'est classé huitième, après les Seychelles (24e mondiale), Maurice (27e), l'Afrique du Sud (48e), le Botswana (59e), la Namibie (63e), le Lesotho (65e) et le Malawi (67e).

À l'échelle mondiale, Singapour a dominé le classement général. Il est suivi par le Japon et la Corée du Sud à la deuxième place ex æquo, tandis que le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie et l'Espagne ont partagé la troisième position.

Les dernières places du classement sont occupées par le Pakistan, la Somalie, le Yémen, l'Irak, la Syrie, et enfin l'Afghanistan.