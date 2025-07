Affaire Ghita : Le tribunal de première instance ordonne une expertise médicale

Le tribunal de première instance à Berrechid a ordonné, mercredi, une expertise médicale dans l'affaire de Ghita, victime d'un terrible accident sur la plage de Sidi Rahal. Le juge a décidé que la petite fille de 4 ans et demi fasse l'objet d'un examen approfondi, mené par un spécialiste en neurologie et neurochirurgie, pour évaluer son état de santé, déterminer la nature des dommages physiques et neurologiques subis.

La juridiction a décidé de reporter l'audience de l'affaire au 28 juillet, en attendant l'achèvement de l'examen médical et le rapport qui devra être fourni sur cette base.

Ghita avait subi de graves blessures à la tête, après avoir été écrasée par un SUV tirant une moto aquatique, alors qu'elle jouait sur le sable de la plage.

L'incident a ému nombre d'internautes qui ont exprimé leur solidarité avec la victime et exigé que justice soit faite.