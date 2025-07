Chiens errants : Laftit défend une gestion respectueuse du bien-être animal

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a affirmé mardi à Rabat que les opérations liées à la gestion du phénomène des chiens errants sont menées dans le respect du bien-être animal, avec l’implication des associations de protection animale dans la lutte contre ce phénomène.

Lors de la séance de questions orales à la Chambre des conseillers, Laftit a expliqué que la loi 19.25 relatif à la protection des animaux errants et à la prévention des dangers qu’ils peuvent engendrer est à même d’assurer un équilibre entre la prise en charge et la protection nécessaires de ces animaux, la garantie de leur droit à la vie et la prévention de leurs dangers, afin de préserver la sécurité et la sûreté des citoyens.

Par ailleurs, le ministre a noté que le Maroc fait l’objet d’attaques médiatiques systématiques visant à ternir l’image du royaume, en se concentrant notamment sur la question des chiens errants, affirmant que ces campagnes présentent de fausses informations en déphasage avec leur véritable contexte.

De même, il a indiqué que plusieurs circulaires ont été émises pour inviter les collectivités territoriales à mettre en place et à équiper des centres de collecte et d’hébergement des animaux errants, à choisir la méthode la plus efficace pour leur gestion et à mobiliser les ressources matérielles et humaines nécessaires à leur fonctionnement.

Laftit a également fait savoir que près de 240 millions de dirhams ont été alloués ces cinq dernières années pour la mise en place et l’équipement de centres pour animaux errants, conformément aux normes internationales, ainsi qu’à l’acquisition de matériels et d’équipements pour leur collecte et stérilisation.

Dans le même contexte, Laftit a fait état de la programmation de la réalisation, jusqu’à fin juillet, de plus de 20 dispensaires animaliers, dont un à Rabat, désormais opérationnel. Parallèlement, les travaux ont atteint 95% d’avancement dans cinq dispensaires à Casablanca, Tanger, Marrakech, Agadir et Oujda, et 30% à Ifrane et Sidi Slimane.

Le ministre a ajouté que le financement de cinq dispensaires animaliers à Kénitra, Errachidia, Khémisset, Mediouna et M’diq-Fnideq a été approuvé, tandis que sept autres sont à l’étude dans les villes de Dakhla, Fès, Chichaoua, Fahs Anjra, Taroudant et Sidi Kacem.

Par ailleurs, il a indiqué que les travaux de construction d’un complexe vétérinaire mobile ont débuté à Kénitra, qui se veut un modèle de prise en charge et de dressage des animaux errants.

Concernant les services de traitement préventif fournis aux citoyens pour lutter contre la rage, le ministre a indiqué que son département transfère chaque année 40 MDH au budget de l’Institut Pasteur du Maroc pour financer l’achat de vaccins et de sérums.

Ce montant s’ajoute aux 40 MDH alloués chaque année par les collectivités locales pour l’achat de ce matériel essentiel à leurs 115 centres, a-t-il enchainé.