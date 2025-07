L’Italie ignore l’insistance de l’Algérie sur l’ «autodétermination du peuple sahraoui»

Ce mercredi 23 juillet, Rome a accueilli la 5e session du sommet intergouvernemental entre l'Italie et l'Algérie. À l'issue des discussions, la Première ministre Georgia Meloni et le président Abdelmadjid Tebboune ont présenté des déclarations résumant les principaux sujets abordés lors de cette rencontre de haut niveau.

Comme à son habitude lors de ces réunions internationales, le président algérien s'est réjoui de la «convergence parfaite» des points de vue entre Rome et Alger sur de nombreux dossiers politiques.

Concernant le Sahara occidental, Tebboune a affirmé que l'Italie «soutient les efforts de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour parvenir à une solution politique juste, conforme à la légalité internationale, permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination».

Le communiqué conjoint dément les propos de Tebboune

Toutefois, le communiqué conjoint publié ce mercredi par le gouvernement italien, à l'issue de la 5e session du sommet intergouvernemental Italie-Algérie, offre une perspective différente.

Au paragraphe 29, le document précise que les deux parties «ont réitéré leur soutien aux efforts de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies, M. Staffan de Mistura, pour relancer les négociations directes et parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et aux résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité».

Il apparaît que l'«autodétermination du peuple sahraoui», revendiquée par le président Tebboune, n'est pas mentionnée dans ce communiqué conjoint italo-algérien.

Par ailleurs, lors de sa déclaration devant la presse, la Première ministre italienne a évité ce sujet. Mme Georgia Meloni a, en revanche, indiqué avoir discuté avec le président Abdelmadjid Tebboune des crises au Sahel et en Libye.

Pour rappel, l'Italie avait déjà «salué les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc» pour résoudre la question du Sahara. En juillet 2023, à l'issue d'une réunion entre le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue italien, Antonio Tajani, Rome avait réaffirmé «son appui aux efforts du Secrétaire Général des Nations Unies pour poursuivre le processus politique visant à parvenir à une solution politique, juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara, qui repose sur le compromis en conformité avec la résolution 2654», adoptée fin octobre 2022. Un texte qui, pour rappel, avait été rejeté par l'Algérie.

L'Italie avait également tenu à «encourager toutes les parties à poursuivre leur engagement dans un esprit de réalisme et de compromis, dans le contexte d'arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies».