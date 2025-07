IA : Attijariwafa bank lance un programme d'innovation avec les startups

Attijariwafa bank a dévoilé hier sa dernière initiative, «Open Start by Wenov», un programme d'innovation ouverte conçu pour encourager les solutions en intelligence artificielle grâce à des partenariats stratégiques avec des startups. Le géant bancaire mène cet effort à travers Wenov, son bras dédié à l'innovation, afin de collaborer avec des startups à fort potentiel.

Ce programme sera soutenu par deux incubateurs de renom, assurant sa mise en œuvre sur divers marchés. Au Maroc, CEED Morocco (Centre d'Entrepreneuriat et de Développement Exécutif) supervisera 11 défis identifiés au sein de la banque et de ses filiales spécialisées dans le financement. Pendant ce temps, OST International s'attaquera à quatre défis des filiales internationales du groupe en Afrique.

Le programme adopte une approche tripartite, réunissant des startups matures sélectionnées, les experts techniques et commerciaux d'Attijariwafa bank, ainsi que les deux organisations de soutien. Les participants travailleront ensemble pour développer des preuves de concept axées sur des thèmes stratégiques d'intérêt pour le groupe bancaire, l'intelligence artificielle étant le thème central de cette année.

Attijariwafa bank opère dans 27 pays à travers ses filiales bancaires majoritairement détenues, employant 21 293 personnes et servant 12 millions de clients à travers 7 417 agences. Le groupe a une présence significative dans 14 pays africains et cinq nations européennes, ainsi que des bureaux dans des centres financiers internationaux majeurs tels que Dubaï, Londres et Montréal.