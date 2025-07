Ghita Houir Alami lève 4,2 M$ pour ZeroEntropy et lance le modèle d'IA zerank-1

Cofondatrice et PDG de la startup d'IA ZeroEntropy, l'entrepreneuse marocaine Ghita Houir Alami, basée aux États-Unis, a réussi à lever 4,2 millions de dollars lors d'un tour de table dirigé par la société de capital-risque américaine Initialized Capital.

ZeroEntropy (YC W25) développe des systèmes de recherche à haute précision pour la génération augmentée par la récupération (RAG) et les agents d'IA. Depuis son lancement en janvier, l'entreprise a traité près de 100 millions de documents et près d'un million de requêtes.

La structure a également annoncé la sortie de son reranker de pointe, zerank-1, un nouveau modèle d'IA qui améliore la précision des recherches. Il renforce n'importe quel système de recherche de première étape, y compris BM25 et les embeddings d'OpenAI, jusqu'à 28%.

Cet outil surpasse les meilleurs modèles comme le rerank-3.5 de Cohere et le LlamaRank de Salesforce dans des domaines tels que la finance et les STEM, selon une introduction de l'entreprise. «EZerank-1 est déjà en ligne via notre API et entièrement intégré à notre moteur de recherche. Donc, si vous utilisez ZeroEntropy, votre récupération vient de s'améliorer automatiquement», a déclaré Ghita, dans une vidéo partagée la semaine dernière sur ses réseaux sociaux.

Originaire de Rabat, l'entrepreneuse est titulaire d'une maîtrise en mathématiques appliquées de l'UC Berkeley, avec une spécialisation en apprentissage automatique et recherche opérationnelle. Elle a également obtenu un BS/MS en mathématiques appliquées de l'école polytechnique, la meilleure école d'ingénieurs de France, où elle s'est spécialisée en science des données.

Son parcours académique a débuté au programme préparatoire d'élite du Lycée Sainte-Geneviève. Elle a ensuite obtenu son diplôme avec les plus hautes distinctions du lycée Descartes à Rabat.

Ghita Houir Alami a également été finaliste du top 10 du concours scientifique de l'ambassade des États-Unis. En 2017, elle a reçu une mention honorable à l'Olympiade internationale de physique.