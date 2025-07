Le Maroc signe de nouveaux accords pour renforcer l'intégration de l'amazigh dans la justice

Trois accords de partenariat ont été signés, mardi à Rabat, pour renforcer l'utilisation institutionnelle de la langue amazighe dans les systèmes juridique et administratifs du Maroc.

Ces accords ont été conclus lors d'une journée d'étude co-organisée par le secrétariat général du gouvernement, le ministère de la Transition numérique et de la réforme administrative, et l'Institut royal de la culture amazighe (IRCAM), sous le thème «intégrer la langue amazighe dans la législation : opportunités, potentiel et défis».

Les accords visent à coordonner les efforts de rédaction et de traduction des textes juridiques en amazigh, en plus de définir des actions concrètes pour soutenir la politique linguistique officielle du gouvernement.

Parmi les mesures prévues : la traduction des loi, la création d'un glossaire juridique de référence en amazigh, l'inclusion de l'amazigh sur le site officiel du secrétariat, l'utilisation de certificats bilingues arabe-amazigh. Les accords prévoient également des agents de service public amazighophones et la formation du personnel gouvernemental.

Une session de suivi entre les parties prenantes a été tenue pour définir les priorités et les étapes de mise en œuvre. La journée d'étude a également été une occasion pour évaluer les progrès dans l'utilisation officielle de l'amazigh et échanger sur les meilleures pratiques internationales.