Le Polisario réagit au soutien du Portugal au plan d'autonomie pour le Sahara

Le Polisario a réagi au soutien du Portugal à la proposition d'autonomie pour le Sahara, l'appelant à «s'aligner sur la légitimité et le droit, et à défendre les droits de l'homme, y compris le droit des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance». Le front séparatiste a employé un ton plus diplomatique par rapport à ses déclarations ayant suivi les annonces de l'Espagne et de la France soutenant la proposition marocaine.

Le mouvement a rappelé au Portugal sa «position de principe et historique en faveur du droit du peuple du Timor oriental à l'autodétermination, son ferme rejet de l'occupation et de l'annexion de son territoire par la force, et son insistance à maintenir sa position en tant que puissance administrante dans la région, en plus de ses responsabilités internationales associées», ce qui, selon le Polisario, a conduit à «l'établissement de son État indépendant».

Depuis Lisbone, le Portugal a annoncé hier son «plein soutien à l'initiative d'autonomie, la considérant comme une base constructive, sérieuse et crédible pour résoudre ce conflit». Cette position a été exprimé dans la déclaration conjointe adoptée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et son homologue portugais, Paulo Rangel.

Dans le même sens, le Portugal a affirmé reconnaître l'importance de la question du Sahara pour le Maroc, ainsi que les efforts sérieux et crédibles déployés par Rabat dans le cadre des Nations unies, afin de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable.