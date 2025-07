Amérique latine : Des présidents de gauche déçoivent le Polisario

La capitale chilienne, Santiago, a récemment accueilli une réunion de haut niveau réunissant cinq dirigeants de pays de gauche, axée sur la promotion d'un monde multipolaire. Les présidents du Chili, Gabriel Boric, de l'Uruguay, Yamandu Orsi, de la Colombie, Gustavo Petro, du Brésil, Lula Da Silva, ainsi que le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, ont signé, lundi 21 juillet, une déclaration conjointe.

Bien que des alliés notables du Polisario, tels que les présidents colombien et uruguayen, aient participé à cette rencontre, le communiqué final ne mentionne pas le Front. Pourtant, ces deux pays reconnaissent la «RASD».

Les signataires de la déclaration de Santiago ont néanmoins réaffirmé leur engagement en faveur de «la paix et du respect du droit international et du droit humanitaire».

«Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et exigeons un accès humanitaire total, sûr et sans restriction à la bande de Gaza, conformément aux principes du droit humanitaire et sous la coordination des Nations unies.»