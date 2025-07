Sahara : «Nous ne le critiquerons pas publiquement Zuma», déclare le Polisario après son soutien au Maroc

L'ancien président sud-africain Jacob Zuma continue de susciter la polémique après sa récente visite au Maroc, où il a exprimé son soutien au plan d'autonomie pour le Sahara en tant que leader du parti uMkhonto weSizwe (MK). La dernière réaction en date provient de Mohamed Yeslem Beisat, ancien ambassadeur du Polisario en Afrique du Sud et «ministre des affaires étrangères de la RASD».

«En tant que Polisario, nous ne commenterons jamais publiquement les propos du camarade Jacob Zuma en raison de son âge et de notre amitié de 50 ans», a déclaré Beisat au Mail & Guardian d'Afrique du Sud. «À moins de le rencontrer et d'entendre directement ses propos, nous ne ferons jamais plaisir au Maroc en parlant mal de lui», a-t-il ajouté.

La position de Zuma a provoqué une vive réaction politique en Afrique du Sud. Le Congrès national africain (ANC), au pouvoir, a condamné cette démarche et a exhorté le ministère des Affaires étrangères à demander des excuses officielles au Maroc pour avoir arboré le drapeau sud-africain lors d'une réunion partisane.

Julius Malema, leader des Combattants pour la liberté économique (EFF), a également réagi. Lundi, il a sévèrement critiqué Zuma, le qualifiant de «traître».

En réponse, Magasela Mzobe, chef du bureau présidentiel du parti MK, a défendu la position de Zuma. Il a salué le Maroc comme «un exemple parfait de coexistence entre démocratie et modernité sous un leadership traditionnel». Mzobe a affirmé qu'après des décennies d'impasse, la solution la plus pragmatique est l'autonomie au sein du Maroc, similaire aux provinces sud-africaines jouissant d'une autonomie sous un même drapeau national. «C'est pourquoi nous proposons une région autonome pour les Sahraouis sous un seul pays et un seul drapeau, le Maroc», a-t-il argumenté.

Il a ajouté que le parti MK prévoit de rencontrer le Front Polisario pour expliquer pourquoi il considère l'autonomie comme la voie la plus réaliste après des décennies de conflit non résolu.

Il est à noter que Zuma et une délégation du parti MK ont visité le Maroc la semaine dernière, rencontrant le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, à Rabat. Cette visite a eu lieu quelques semaines seulement après que le parti MK, fondé en décembre 2023 et désormais troisième force politique à l'Assemblée nationale sud-africaine, a officiellement reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara.