Casablanca : Centre automatisé de bagages inauguré à l'aéroport Mohammed V

L'Office National des Aéroports (ONDA) du Maroc a récemment inauguré un centre automatisé de traitement des bagages en transit à l'aéroport Mohammed V de Casablanca. Baptisé «Fast Baggage Center by ONDA», cette installation de 15 200 m², située dans un hangar logistique entièrement repensé, a pour objectif de gérer l'augmentation des flux de transit, de soutenir l'expansion de Royal Air Maroc et de positionner Casablanca comme un hub mondial de transit d'ici 2030, selon un communiqué de l'ONDA publié mardi.

Équipé de technologies de pointe, le centre vise à doubler la capacité de tri et à simplifier les connexions de transit. Il est désormais capable de traiter jusqu'à 6 000 bagages par heure, avec un temps de traitement moyen de seulement 5 minutes, ce que l'ONDA qualifie de «saut qualitatif majeur en matière d'efficacité opérationnelle».

Au cœur de ce système se trouvent deux trieurs automatisés interconnectés, qui gèrent séparément les bagages de transit court et long courrier. Le centre est également doté de scanners de dernière génération et de systèmes de détection d'explosifs conformes aux normes internationales.

Grâce à un tri centralisé, des stations d'indexation intelligentes, un contrôle des bagages hors gabarit et un système de surveillance intégré, l'installation assure un transit sécurisé des bagages tout en réduisant la consommation d'énergie de 15 %.

Ce bond technologique devrait directement améliorer les opérations de transfert à grande échelle de Royal Air Maroc, en particulier vers et depuis l'Afrique. L'ONDA considère cette avancée comme une partie d'une transformation plus large visant à faire de Casablanca un hub mondial de transit capable de gérer un trafic croissant avec «rigueur, fluidité et fiabilité».

La configuration centralisée devrait également diminuer la congestion dans le circuit traditionnel des bagages de l'aéroport, améliorant ainsi les temps d'attente à l'arrivée pour tous les passagers. Bien que le Fast Baggage Center soit désormais pleinement opérationnel, l'ONDA précise que «quelques semaines d'ajustement seront nécessaires pour optimiser son fonctionnement et mesurer pleinement son impact sur les passagers».

«Avec ce développement majeur à quelques mois de la CAN 2025», déclare l'ONDA, «nous montrons notre capacité à anticiper les besoins, à investir là où la performance logistique est cruciale et à porter l'ambition nationale à travers chaque étape du parcours passager».