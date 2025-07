Le Feyenoord de Rotterdam rejoint les clubs qui lorgnent l'attaquant marocain Hamza Igamane

Le Feyenoord de Rotterdam envisagerait un transfert record pour l'attaquant marocain Hamza Igamane. Selon des sources citées par Record Sport lundi, le club d'Eredivisie a rejoint une liste croissante d'équipes européennes qui suivent l'attaquant des Rangers, dont les tranferts seraient évalués à plusieurs millions de livres sterling.

Le président du club, Toon van Bodegom, serait prêt à investir massivement cet été pour soutenir le nouvel entraîneur Robin van Persie dans sa quête pour détrôner le PSV Eindhoven, en considérant Igamane.

Feyenoord n'est pas le seul club à s'intéresser à Igamane. Plusieurs équipes françaises, dont Strasbourg, Rennes et Lille, montrent un vif intérêt pour le joueur. Des équipes de la Premier League anglaise sont également entrées dans la course, dont West Ham United, Everton et Brentford.

La performance remarquable du joueur de 22 ans lors de la saison 2024-2025, avec 11 buts marqués et une passe décisive pour les Rangers, fait de lui une perspective très prisée sur le marché. Igamane est sous contrat avec les Rangers jusqu'en juin 2029.