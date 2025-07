Espagne : hausse de 12,8 % des cas de discrimination raciale [Rapport]

Le Rapport Annuel sur les Résultats du Service d'Assistance et d'Orientation pour les Victimes de Discrimination Raciale ou Ethnique pour 2024, récemment publié par le Conseil Espagnol pour l'Élimination de la Discrimination Raciale ou Ethnique, révèle que 2 913 cas d'assistance ont été enregistrés cette année. Cela représente une hausse de 12,8 % par rapport à 2023. Depuis le lancement de ce service en 2013, le nombre de consultations a presque été multiplié par huit.

Le rapport montre que des individus de plus de 50 nationalités différentes ont bénéficié de ce soutien. Les Espagnols sont les plus représentés avec 597 cas, suivis des Colombiens (461 cas), des Vénézuéliens (259 cas), et des Marocains (236 cas).

Parmi les cas enregistrés, 59 % ont été résolus, tandis que 41 % sont toujours en cours de traitement. La tranche d'âge la plus concernée est celle des 18-45 ans, qui représente 52 % des victimes. En termes de répartition par genre, 49 % des victimes étaient des femmes, 36 % des hommes, et le reste se répartit entre les catégories «autre» ou «préfère ne pas répondre».

Les groupes démographiques les plus touchés par la discrimination incluent les personnes d'origine latino-américaine (1 005 cas), suivies par celles d'origine africaine (428), arabe (346), et rom (343).

Concernant la nature des incidents, 80 % étaient des cas individuels, tandis que 18 % étaient collectifs. Les incidents se sont principalement produits dans les régions de Madrid (17 %), d'Andalousie (11 %), de Catalogne (8 %), et des Îles Baléares (8 %). Les discriminations directes constituent 47 % des cas, avec des violations notables dans l'accès aux biens et services (23 %), l'emploi (15 %), la santé (11 %), le logement (10 %), et l'éducation (8 %).

Malgré les progrès, le Conseil Espagnol pour l'Élimination de la Discrimination Raciale ou Ethnique souligne que les taux d'impunité restent élevés. Les raisons incluent le retrait des victimes en raison de la lenteur des procédures administratives, la difficulté à rassembler des preuves, ou l'indifférence des autorités ou des individus face aux rapports.