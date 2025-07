Espagne : Le CCME se mobilise auprès de la communauté marocaine à Torre Pacheco

Une délégation du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) s’est rendue récemment à Torre Pacheco (Espagne), pour «exprimer son soutien et écouter les préoccupations des citoyens» marocains sur place, dans le contexte des attaques racistes et xénophobes de ces dernières semaines. Lundi, l’institution a indiqué avoir tenu des rencontres avec la consule du Maroc à Murcie, Sanaa Merouah, la déléguée du gouvernement espagnol, María Dolores Guevara Cava, le directeur général de la fondation CEPAIM pour l’accueil et l’insertion des migrants, Juan Antonio Segura Lucas, ainsi qu’avec des représentants de la fédération des associations africaines, des associatifs et des membres de la communauté marocaine dans la région.

Dans ce sillage, le CCME a exprimé sa ferme condamnation de «la vague de haine xénophobe qui cible injustement toute une population». Par ailleurs, il a dénoncé «les discours politiques extrémistes ainsi que les campagnes de désinformation diffusées sur les réseaux sociaux, qui alimentent dangereusement la stigmatisation de la communauté marocaine». L’institution rappelle, à ce titre, que les nationaux de Torre Pacheco «contribuent activement au développement économique» de la région. «Leur présence a transformé la ville et participé de manière significative à sa prospérité. Ils représentent une véritable richesse pour ce territoire», a souligné le CCME.

Dans le même registre, le Conseil a affirmé suivre «de près l’évolution de la situation, en étroite collaboration avec les autorités marocaines et espagnoles». «Le respect des droits humains et de la dignité de chaque personne est une valeur fondamentale», a encore rappelé l’institution, tout en réitérant son engagement «à défendre ces principes et à agir concrètement aux côtés des institutions concernées» pour faire reconnaître les droits et de la contribution de la communauté à la prospérité de la société.

Cette mobilisation intervient dans un contexte où des organisations de la société civile ont appelé au calme, tout en dénonçant les attaques racistes dans la région et en pointant la responsabilité de l’extrême droite. La semaine dernière, le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a affirmé que «ce qui se passe à Torre-Pacheco est un défi pour nous tous». «Nous devons exprimer nos opinions, agir avec fermeté et défendre les valeurs qui nous unissent. L’Espagne est un pays de droits, non de haine», a-t-il insisté.