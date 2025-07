Maroc : Un programme national réhabilite 83 hôpitaux d’une capacité de 8 700 lits

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Amine Tahraoui, a annoncé, lundi lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, le lancement d’un programme national de réhabilitation de 83 hôpitaux d’une capacité totale de 8 700 lits, dont 1 729 lits avec mise en service programmée en 2025, et 2 056 lits supplémentaires à l’horizon 2028.

En réponse à une question du Groupe socialiste-oppposition ittihadi portant sur le développement et la réhabilitation des établissements hospitaliers dans le secteur public, Tahraoui a affirmé que le ministère poursuit la mise en œuvre d’une politique d’investissement ambitieuse visant à développer et moderniser les établissements hospitaliers publics.

Dans ce sens, il a présenté des projets de réhabilitation des hôpitaux publics à l’horizon 2030. Il s’agit notamment de la construction de cinq nouveaux Centres hospitaliers universitaires (CHU) à Agadir, Laâyoune, Errachidia, Guelmim et Béni Mellal, ainsi que de la reconstruction de l’Hôpital Ibn Sina à Rabat, pour une capacité globale estimée à 3 807 lits, a-t-il précisé.

Ce programme de réhabilitation ne se limite pas aux nouveaux centres, mais inclut également la modernisation et la mise à niveau des CHU existants à Fès, Casablanca, Rabat, Marrakech et Oujda, à travers le renouvellement de leurs infrastructures et l’équipement en matériel médical de pointe, a poursuivi le responsable gouvernemental.

Concernant les soins de santé en milieu rural, Tahraoui a indiqué que le ministère poursuit la mise en œuvre du programme national de réhabilitation de 1 400 centres de santé, précisant que 950 centres ont été déjà réhabilités à ce jour, tandis que les travaux de mise à niveau des autres structures se poursuivent, avec un achèvement prévu avant fin 2025.

À cet égard, il a souligné que 71% des infrastructures sanitaires nationales sont situées en milieu rural, totalisant 2 186 établissements, dont 433 centres de santé de deuxième niveau équipés d’unités d’accouchement ou de services d’urgences de proximité.